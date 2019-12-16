В Госдуме предлагают расселять жителей аварийных домов за счет ипотеки

В комитете Госдумы по бюджету предложили переселять россиян из аварийного жилья за счет ипотеки, ставка которой будет составлять не более 3-х процентов.

Поправка была подготовлена к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс». Вице-премьеру правительства РФ уже было направлено данное обращение. Он отметил, что в основном в аварийном жилье вынужденно живут малоимущие граждане, которым нужно предоставить субсидии по ипотеке. Об этом сообщают «Известия»

Данный проект предусматривает, что внесение первого взноса и части ежемесячных платежей будет происходить за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. Это позволит сохранить ставку по кредиту в 3 процента.

«Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса», — сказал Юрков.

Данную поправку в закон готовы поддержать «Справедливая Россия» и ЛДПР. Ее также положительно оценили в Минстрое.