В Госдуме предлагают расселять жителей аварийных домов за счет ипотеки

В Госдуме предлагают расселять жителей аварийных домов за счет ипотеки
Поправку подготовили к законопроекту.Фото: pixabay

В комитете Госдумы по бюджету предложили переселять россиян из аварийного жилья за счет ипотеки, ставка которой будет составлять не более 3-х процентов.

Поправка была подготовлена к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс». Вице-премьеру правительства РФ уже было направлено данное обращение. Он отметил, что в основном в аварийном жилье вынужденно живут малоимущие граждане, которым нужно предоставить субсидии по ипотеке. Об этом сообщают «Известия»
Данный проект предусматривает, что внесение первого взноса и части ежемесячных платежей будет происходить за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. Это позволит сохранить ставку по кредиту в 3 процента.
«Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса», — сказал Юрков.
Данную поправку в закон готовы поддержать «Справедливая Россия» и ЛДПР. Ее также положительно оценили в Минстрое.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о свалке у дома на Караваевской улице. Местные жители рассказали, что такой «погром» неизвестные утроили за ночь. В комментариях к записи пользователи предположили, что кто-то наводил в квартире порядок. Большинство жителей осудили тех, кто разбросал мусор.
аварийное жилье
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