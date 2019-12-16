Стало известно сколько россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Число россиян, которые не смогли выехать за границу из-за долгов, составило 3,4 миллиона человек. Об этом сообщил замначальника управления организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов.
В 2019 году их число увеличилось больше чем на 15%. Приставы смогли взыскать долгов на 104,2 млн рублей.
Дмитрий Желудков рассказал РИА Новости, что было вынесено 3,4 миллиона постановлений о временно ограничении на выезд за границу, что это на 455,8 тысяч постановлений больше, чем в 2018 году.
За десять месяцев текущего года приставы внесли 6,6 млн постановлений о временно ограничении на выезд должников из России, это число на 1,9 млн больше показателя за прошлый год.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в следующем году в Ленобласти вырастет уровень МРОТ. В 2020 году уровень МРОТ в Ленобласти превысит средний размер минимальной оплаты труда по стране почти на 700 рублей.