Стало известно сколько россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Число россиян, которые не смогли выехать за границу из-за долгов, составило 3,4 миллиона человек. Об этом сообщил замначальника управления организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов.

В 2019 году их число увеличилось больше чем на 15%. Приставы смогли взыскать долгов на 104,2 млн рублей.

Дмитрий Желудков рассказал РИА Новости, что было вынесено 3,4 миллиона постановлений о временно ограничении на выезд за границу, что это на 455,8 тысяч постановлений больше, чем в 2018 году.

За десять месяцев текущего года приставы внесли 6,6 млн постановлений о временно ограничении на выезд должников из России, это число на 1,9 млн больше показателя за прошлый год.