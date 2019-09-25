В следующем году в Ленобласти вырастет уровень МРОТ

В Ленинградской области вырастет уровень минимального размера оплаты труда. В следующем году он составит 12,8 тысяч рублей, сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета финансов Роман Марков.

В 2020 году уровень МРОТ в Ленобласти превысит средний размер минимальной оплаты труда по стране почти на 700 рублей. Роман Марков заявил, что на сегодня в правительстве уже определены ключевые параметры бюджета на 2020 год и плановый период последующих двух лет.

По словам Маркова, члены правительства области заложили порядка 900 млн рублей на компенсационные выплаты для детей, которые не смогли пойти в детский сад из-за нехватки мест. Также будет выделено 781 млн рублей на обеспечение льготного проезда в общественном транспорте.

Ранее GazetaSPb сообщала, что зарплаты бюджетников подрастут с 1 октября.