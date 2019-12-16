Эксперты составили рейтинг самых «провальных» иномарок в России

ТОП самых неудачных по продажам в России автомобилей составили эксперты.

На первом месте в данном списке расположился французский кроссовер DS 7. За 11 месяцев 2019 года был продан 1 автомобиль. Не смотря на то, что он представлен в 3-х версиях, продаж у автомобиля в России не было. Об этом сообщили speedme.ru

На втором месте рейтинга оказался корейский кроссовер SsangYong Actyon. Он был продан также в одном экземпляре. В 2018 году на миром рынке продали 169 данных автомобилей.

Китайский седан Brilliance H 230 занял третье место. Не смотря на довольно низкую цену в 459 тысяч рублей, за 2019 год было продано 2 автомобиля.

Кроссовер Infiniti QX30 поместили на четвертое место. Он был продан в 2-х экземплярах.

Закрыл ТОП кроссовер SsangYong Tivoli. В России было продано лишь 3 машины.