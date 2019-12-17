Депутат Госдумы прокомментировала свое скандальное заявление о малоимущих

Депутат Госдумы прокомментировала свое скандальное заявление о малоимущих
Депутат отметила, что её слова вырваны из контекста. Фото: kremlin.ru

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева прокомментировала свои слова о том, что малоимущие граждане сравнимы с уголовниками.

Такое заявление депутат сделала в ходе выступления против отмены подоходного налога для людей в трудном финансовом положении. Инициативу обсуждали двумя месяцами ранее. Позже, когда ролик с записью речи Гусевой вызвал резонанс, она объяснила, что фразу вырвали из контекста, пишет РИА Новости.

По словам депутата, политические противники исказили суть её высказывания, так как на видео Гусева говорит совсем о другом. Парламентарий подчеркнула, что выросла в обычной семье и не позволит себе таких резких высказываний об обычных людях.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что экс-глава Волгограда, выступая против отмены подоходного налога для малоимущих, сравнила граждан с уголовниками, которые также не платят налогов, но живут за счет государства.

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