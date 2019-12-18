Каршеринговый Porsche припарковали о забор на набережной Адмирала Лазарева

Каршеринговый Porsche припарковали о забор на набережной Адмирала Лазарева
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на набережной Адмирала Лазарева среди ночи заметили брошенный каршеринговый автомобиль. Водитель остановился прямо об ограждение.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что голубой Porsche Macan разбит об ограждение. Автомобиль не получил серьезных повреждений.

«А что порши-то, надо сразу Феррари, Бентли, Мазерати ставить в «Яндекс.драйв». Веселее будет», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

Точные подробности произошедшего неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об усыплении лося, который попал в дорожно-транспортное происшествие в Петербурге.

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Каршеринговый Porsche припарковали о забор на набережной Адмирала Лазарева
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