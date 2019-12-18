За ночь в Ленобласти сгорели два дома и сарай

В Ленинградской области за минувшую ночь, 18 декабря, произошли пожары в двух частных домах и пристройке к одному из них, сообщили в главке МЧС РФ по Ленобласти.

Первый пожар произошел в деревне Парицы Гатчинского района. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 2:50 ночи. Частный дом и пристройка к нему горели на площади 38 кв.м. С огнем боролись девять спасателей с использованием двух спецмашин. На ликвидирование возгорания ушел почти час.

Ближе к утру, в 5:25, пожарные получили сообщение о возгорании в Светлогорске Выборгского района. На месте происшествия работали две дежурные смены пожарно-спасательных частей Ленобласти. Восемь огнеборцев и две спецмашины тушили пожар в частном доме на площади 9 кв.м. Возгорание ликвидировали в 6:17.

О пострадавших в результате происшествий не сообщалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка полностью сгорела на КАД рядом с развязкой с Мурманским шоссе.