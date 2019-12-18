Россияне выбирают Петербург для недорогой поездки на праздники

Стало известно, какие российские города оказались наиболее популярными для экономных поездок на новогодние выходные.

Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru назвали десять городов, куда чаще всего планируют поехать путешественники на новогодние каникулы. Так, в топ-10 недорогих поездок, помимо Петербурга, попали Москва, Казань, Петрозаводск, Переславль-Залесский, Ярославль, Суздаль, Великий Устюг, Кисловодск и Екатеринбург.

Согласно данным сервиса, туристы, которые намерены сэкономить на поездке, бронируют жилье на первые числа января. На проживание они готовы потратить приблизительно от 2 до 10 тысяч рублей в сутки. Самое дешевое жилье оказалось в Екатеринбурге (в среднем 2,3 тысячи рублей в сутки), а самое дорогое — в городе Переславль-Залесский и Ярославле (более 10 тысяч рублей в сутки).

Рейтинг городов был составлен на основании данных броней отелей, квартир и домов в период с 30 декабря по 8 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург вошел в список мест, где интереснее всего провести зимние каникулы.