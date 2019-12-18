В Киришах неизвестные проникли на почту и вскрыли кассу

В Ленинградской области правоохранители Киришского района проводят проверку по факту проникновения в одно из отделений почты.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в ночь на среду, 18 декабря, в городе Кириши. Сотрудница местного почтового отделения, расположенного на улице Строителей, обратилась в полицию и рассказала, что неизвестные злоумышленники проникли в помещение отделения связи. Внутри они вскрыли кассовые аппараты и похитили деньги.

Ущерб от произошедшего пока неизвестен. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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