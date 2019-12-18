Водитель «Мазды» наехал на перебегавшего дорогу пешехода на Рабфаковской

Водитель &#171;Мазды&#187; наехал на перебегавшего дорогу пешехода на Рабфаковской
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром в среду, 18 декабря, на улице Рабфаковской был сбит человек, перебегавший дорогу в неположенном месте. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу, все произошло на улице Рабфаковской в Невском районе, неподалеку от дома №261 по проспекту Обуховской Обороны.

Молодой человек за рулем автомобиля «Мазда» совершил наезд на 73-летнего пешехода, который пытался перейти четырехполосную дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшего увезла карета скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. Правоохранители ведут проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разбившиеся легковушки перекрыли въезд в Красное Село.

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