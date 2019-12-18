Пожарные приехали к «заминированному» СПбГАУ и студгородку в Пушкине

Пожарные приехали к &#171;заминированному&#187; СПбГАУ и студгородку в Пушкине
К месту происшествия прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге волна эвакуации дошла до еще одного учебного учреждения. Речь идет о Санкт-Петербургском государственном аграрном университете и студгородке, находящихся в Пушкине.

Обо всем стало известно сегодня, 18 декабря, около 13 часов. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у здания столпились учащиеся. К месту происшествия прибыли спасатели.

«Опять заминировали», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

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