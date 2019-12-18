К массовому ДТП на Невском путепроводе прибыли полицейские и «скорая»

К массовому ДТП на Невском путепроводе прибыли полицейские и &#171;скорая&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Невском путепроводе произошло ДТП. Судя по кадрам, участниками аварии стали не менее трех легковых автомобилей.

Все произошло сегодня, 18 декабря. На опубликованной видеозаписи видно, что разбитые машины стоят на полосах по разным направлениям движения. Другим участникам приходится проезжать между ними по двойной сплошной.

«ДПС и Скорая на месте», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Точные причины столкновения и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации петербургского университета. Студентов вывели на улицу.

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