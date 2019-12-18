В Генштабе России уверены, что НАТО готовится к масштабной войне

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что НАТО, судя по сценарию интенсивных военных учений, готовится к масштабной войне. Об этом он рассказал на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Как сообщает издание Минобороны «Красная звезда» со ссылкой на слова Герасимова, НАТО начало усиливать интенсивность военных учений на территории стран Балтии и Польши, а также в акваториях Черного и Балтийского морей. Начальник Генштаба уверен, что характер этих учений указывает на целенаправленную подготовку Североатлантического альянса к задействованию своих военных сил в крупномасштабной войне.

Он также отметил, что одновременно с этим в странах Запада насаждается мнение о России, как об угрожающей миру стране. Под угрозой, по словам Герасимова, Запад воспринимает любой действие РФ, направленное на обеспечение собственной безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты предсказали Великобритании поражение в войне с Россией.