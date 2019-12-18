ЗСД порекомендовал водителям снизить скорость

В Северной столице ветер продолжает усиливаться. Автомобилистов и пешеходов предупредили об ухудшении погоды сегодня вечером, 18 декабря.

Порывы ветра будут достигать 24 м/с. Шоферов просят быть внимательными и осторожными. Автолюбителям советуют снизить скорость и избегать резких маневров.

Как сообщили в мобильном приложении Западного скоростного диаметра (ЗСД), пешеходам в такую погоду стоит обходить стороной неустойчивые конструкции. Горожанам рекомендуют закрыть окна и держаться подальше от электропроводов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аномальных пробках в центре Петербурга. Водители застряли в километровых заторах.