ЗСД порекомендовал водителям снизить скорость

В Северной столице ветер продолжает усиливаться. Автомобилистов и пешеходов предупредили об ухудшении погоды сегодня вечером, 18 декабря.
Порывы ветра будут достигать 24 м/с. Шоферов просят быть внимательными и осторожными. Автолюбителям советуют снизить скорость и избегать резких маневров.
Как сообщили в мобильном приложении Западного скоростного диаметра (ЗСД), пешеходам в такую погоду стоит обходить стороной неустойчивые конструкции. Горожанам рекомендуют закрыть окна и держаться подальше от электропроводов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аномальных пробках в центре Петербурга. Водители застряли в километровых заторах.