Жителям Красного Села вернули свет

В Красном Селе жители десяти домов остались без света. Электричество было отключено после технологического нарушения, которое произошло в среду, 18 декабря. К счастью, в квартирах снова восстановили электричество.

По данным «Ленэнерго», накануне с 13:45 жители начали получать энергию в полном объеме.

Отмечается, что соответствующие меры были приняты в нескольких домах из-за неполадок на линии 6 кВ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на улице Писарева. Столкновение двух машин произошло без водителей. Транспортные средства перекрыли почти весь проезд по участку. О случившемся рассказали очевидцы в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».