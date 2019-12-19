Жителям Красного Села вернули свет

Жителям Красного Села вернули свет
Электричество восстановили. Фото: pixabay

В Красном Селе жители десяти домов остались без света. Электричество было отключено после технологического нарушения, которое произошло в среду, 18 декабря. К счастью, в квартирах снова восстановили электричество.

По данным «Ленэнерго», накануне с 13:45 жители начали получать энергию в полном объеме.

Отмечается, что соответствующие меры были приняты в нескольких домах из-за неполадок на линии 6 кВ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на улице Писарева. Столкновение двух машин произошло без водителей. Транспортные средства перекрыли почти весь проезд по участку. О случившемся рассказали очевидцы в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

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