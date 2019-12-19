Воспитательница умерла во время эвакуации детского сада в Биробиджане

В Биробиджане скончалась 73-летняя воспитательница детского сада. Женщина умерла во время эвакуации из-за сообщения о минировании.

Воспитательница почувствовала себя плохо, когда выводила детей на улицу. Сотрудники детсада вызвали скорую помощь, но спасти женщину не удалось. Причина смерти устанавливается, сообщает РИА Новости.

На место происшествия выехали врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и первый заместитель мэра Биробиджана Ян Аблов. Администрация ЕАО обещает помощь в организации похорон.

Неизвестные разослали сообщения о минировании по детским садам Дальнего Востока утром 19 декабря. В Биробиджане письма получили 12 учреждений, в Хабаровске — 70, в Комсомольске-на-Амуре — девять. Детские сады эвакуированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 5 тыс. 213 человек. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.