В полсотни домов Невского района вернулся свет

В полсотни домов Невского района вернулся свет
Без света дома остались из-за ветра. Фото: unsplash.com

В ночь на 19 декабря в Невском районе Петербурга около 50 домов остались без света из-за штормового ветра. К утру электроснабжение вернулось во все дома.

Причиной отключения стало технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ. Авария произошла около 00:43 часов.

Были проведены необходимые работы. Возвращаться свет начал в районе трех часов ночи. На данный момент электроснабжение восстановлено во всех домах, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-служба ПАО «Ленэнерго».

В «Ленэнерго» уточнили, что других крупных нарушений в связи со штормовым ветром в Петербурге не зафиксировано.

Петербург оказался во власти активного циклона. Штормовой ветер обрушился на город 18 декабря. Стихия сносит деревья, столбы, новогодние украшения, остановочные пункты и светофоры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в связи с угрозой наводнения из-за штормового ветра закрыли дамбу.

ветер ленэнерго невский район новости спб отключение света свет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Ильюшина задержана злоумышленница со шприцом, обчистившая квартиру ...
Житель Петербурга оказался в больнице после избиения приемным сыном
Суд выселил нерадивого отца из квартиры в Петербурге
В Ташкенте при строительстве метро погибли пять человек
Палата представителей США проголосовала за объявление импичмента Трампа
В Петербурге мать обвиняет таксиста в растлении 4-летней девочки
Разыскивается водитель, сбивший маленькую девочку в Невском районе
Из-за анонимных «минеров» в Петербурге эвакуировали 8 тысяч человек