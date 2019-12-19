В полсотни домов Невского района вернулся свет

В ночь на 19 декабря в Невском районе Петербурга около 50 домов остались без света из-за штормового ветра. К утру электроснабжение вернулось во все дома.

Причиной отключения стало технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ. Авария произошла около 00:43 часов.

Были проведены необходимые работы. Возвращаться свет начал в районе трех часов ночи. На данный момент электроснабжение восстановлено во всех домах, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-служба ПАО «Ленэнерго».

В «Ленэнерго» уточнили, что других крупных нарушений в связи со штормовым ветром в Петербурге не зафиксировано.

Петербург оказался во власти активного циклона. Штормовой ветер обрушился на город 18 декабря. Стихия сносит деревья, столбы, новогодние украшения, остановочные пункты и светофоры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в связи с угрозой наводнения из-за штормового ветра закрыли дамбу.