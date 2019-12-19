Бездомный с ножом напал на жительницу Колпино

Бездомный с ножом напал на жительницу Колпино
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

Жительница Колпино попала в больницу с тяжелыми травмами после нападения бездомного.

Врачи зафиксировали у нее колото-резаные раны левой молочной железы, сотрясение головного мозга, а также закрытый перелом шейки бедра слева.

Как стало известно gazeta.spb.ru, бездомный 55-летний мужчина c ножом напал на женщину в парадной одного из домов. Он угрожал ей убийством и требовал деньги.

Бездомный уже задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петроградском районе Северной столицы мужчина напал на свою жену, когда она находилась на своем рабочем месте. Женщине потребовалась помощь, а нападавшего после недолгих поисков задержали.

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