Полицейские разыскивают злоумышленников, похитивших кольцо у пенсионерки

В Красногвардейском районе Петербурга стражи порядка разыскивают злоумышленников, совершивших кражу.

Все произошло накануне, 18 декабря, в доме 27 на улице Шаумяна. В отдел полиции обратилась 69-летняя женщина. По ее словам, неизвестный похитил из квартиры кольцо. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время полицейские начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о нападении с ножом на жительницу Колпино. Женщину чуть не убил бездомный.