В Петербурге водителя Skoda, скрывшегося с места смертельного ДТП, поместили в изолятор

В Кировском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Водитель автомобиля Skoda Kodiaq сбил мужчину в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, после чего скрылся. Полицейские задержали подозреваемого в трагическом инциденте.

Все произошло на 137 километре автодороги «Санкт-Петербург – Южное полукольцо». Подозреваемым оказался 31-летний житель Калининского района города. В настоящее время его автомобиль находится на спецстоянке.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчину поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что у жителя Петербурга изъяли килограмм наркотиков. Мужчину подозревают в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ.