В Петербурге выселили из помещений три нелегальных кафе

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил три нежилых помещения. Их незаконно занимали кафе и бистро.

Так, на цокольном этаже дома 1/5, литера А по Октябрьскому бульвару разместили кафе-бар. В помещении совершили ряд перепланировок: оборудовали проемы, демонтировали перегородки, заложили один из дверных проемов.

Договор аренды помещения с индивидуальным предпринимателем был расторгнут в феврале 2019 года. Без законных оснований кафе-бар занял ООО «Гариотта», сообщает пресс-служба ККИ.

Помещение на улице Марата, 68, литера А используется под размещение общепита. При этом правоустанавливающие документы у пользователя отсутствуют. Договор аренды был заключен с ООО «Вектор». В последствии он был расторгнут, однако в установленные сроки помещение освободили лишь частично.

Третий нелегальный общепит обнаружили на улице Блохина, 5/3, литера А.

«Договор аренды с компанией был расторгнут несколько лет назад, в настоящее время помещение незаконно использовалось неустановленными лицами для размещения бистро», — уточнили в ККИ.

Пользователь добровольно освободил лишь часть объекта. В результате сотрудники ККИ вынужденны были провести мероприятия по выселению общепита.

Ранее gazeta,spb,ru сообщала, что в Петербурге снесли установленные незаконно павильоны и автоприцепы.