ЦСКА обыграл СКА на «Газпром Арене» со счетом 1:0

Московский хоккейный клуб обыграл петербуржцев на футбольном стадионе «Газпром Арена» в рамках матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча СКА и ЦСКА состоялась в четверг, 19 декабря. Хоккейный матч пришли посмотреть почти 62 тысячи болельщиков. В этот раз победа досталась гостям, однако петербургские спортсмены показали себя достойными соперниками, уступив лишь одну шайбу.

Единственный раз в ворота СКА забил Сергей Калинин в середине третьего периода. Отметим, что для СКА это поражение явилось первым в длительной череде побед. В предыдущих 13 играх хоккеисты оставались лидерами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что СКА заключил новый контракт с вратарем клуба Александром Самоновым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года. Самонов перешел в петербургскую команду из «Витязя» в октябре 2019-го.