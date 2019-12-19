ЦСКА обыграл СКА на «Газпром Арене» со счетом 1:0

ЦСКА обыграл СКА на &#171;Газпром Арене&#187; со счетом 1:0
Трибуны оказались заполнены зрителями. Фото: Twitter @hcSKA

Московский хоккейный клуб обыграл петербуржцев на футбольном стадионе «Газпром Арена» в рамках матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча СКА и ЦСКА состоялась в четверг, 19 декабря. Хоккейный матч пришли посмотреть почти 62 тысячи болельщиков. В этот раз победа досталась гостям, однако петербургские спортсмены показали себя достойными соперниками, уступив лишь одну шайбу.

Единственный раз в ворота СКА забил Сергей Калинин в середине третьего периода. Отметим, что для СКА это поражение явилось первым в длительной череде побед. В предыдущих 13 играх хоккеисты оставались лидерами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что СКА заключил новый контракт с вратарем клуба Александром Самоновым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года. Самонов перешел в петербургскую команду из «Витязя» в октябре 2019-го.

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