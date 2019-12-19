В Таиланде катер столкнулся с яхтой: пострадали шесть туристов из России

В Таиланде катер столкнулся с яхтой: пострадали шесть туристов из России
Точное количество пострадавших пока неизвестно. Фото: pixabay.com

Экскурсионный катер и яхта столкнулись возле острова Кхай-Нок неподалеку от Пхукета. На катере находились российские туристы.

Трагический инцидент произошел в четверг, 19 декабря. О происшествии сообщает таиландское издание The Phuket News. По предварительной информации, травмы получили шестеро человек. Однако точное количество жертв и их состояние пока неизвестно.

Всех, кому потребовалась помощь, доставили на остров Сирэ, где пострадавших встретили врачи и спасатели. После оказания первой медицинской помощи участников столкновения госпитализировали. Согласно сведениям The Phuket News, минимум один человек серьезно пострадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о несчастном случае на петербургском производстве. Сотрудница молокозавода попала в реанимацию после того, как её рука оказалась в миксере.

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