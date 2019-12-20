Две тысячи пиявок улетели из Петербурга в Сибирь

Две тысячи пиявок улетели из Петербурга в Сибирь
Медицинские пиявки отправились в Тюмень. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Две тысячи медицинских пиявок отправились авиарейсом из Петербурга в Тюмень. Партию в аэропорте Пулково проверил инспектор Россельхознадзора.

Пиявки были выращены на биофабрике в Ленинградской области. Используют их в медицинских целях для лечения человека или при проведении косметологических процедур.

«Для транспортировки авиатранспортом пиявки были упакованы во влажные опилки и бязевые мешки», — сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Инспектор Россельхознадзора провел ветеринарный контроль пиявок. Были проверены свидетельство и другие ветеринарно-сопроводительные документы. Нарушений не выявлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор запустил онлайн-сервис «Перевозка кошек и собак».

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