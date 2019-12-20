Французский хирург мог изнасиловать 349 детей за 30 лет карьеры

На мужчину в полицию активно жалуются пострадавшие – уже подано около 200 заявлений.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Обо всем сообщает портал France Info со ссылкой на прокуратуру. Врача-хирурга из Франции подозревают в изнасиловании 349 детей – он проработал в медицинских учреждениях 30 лет. В полицию на данный момент обратились почти 200 человек, показания в рамках расследования дали 229 человек.

Напоминаем, что уголовное дело возбудили еще два года назад. Тогда подозреваемый был взят под стражу. По ряду дел истек срок давности, но прокуратура проверяет каждое заявление.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бойца ММА обвинили в изнасиловании 13-летней петербурженки. Мужчину арестовали заочно, так как он с недавних пор находится в международном розыске.