Мужу Заворотнюк заблокировали банковские счета

Фигурист Петр Чернышев, супруг тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, остался без денег — банки заблокировали его средства.

В субботу, 21 декабря, стало известно, что один из российских банков ограничил Петру Чернышеву доступ к счетам по приказу налоговой службы Северной столицы, поскольку спортсмен регистрировал собственные организации именно в Санкт-Петербурге.

Информация появилась в telegram-канале Mash. Согласно его сведениям, заблокированные активы заморожены уже в течение нескольких месяцев. Авторы канала предполагают, что проблемы могут быть связаны с подозрительными операциями, проводимыми на счетах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что родственники Заворотнюк пожаловались на слишком настойчивых журналистов. Папарацци постоянно преследуют семью актрисы, борющейся с тяжелым недугом. Предположительно, Анастасии диагоностировали онкологию головного мозга.