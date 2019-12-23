В Петербурге установят памятник Чайковскому

В центре Северной столицы появится памятник Петру Ильичу Чайковскому, приуроченный к 180-летию со дня рождения великого отечественного композитора.

В понедельник, 23 декабря, в Концертном зале Мариинского театра открылась выставка проектов памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому. В 2020 году исполнится 180 лет со дня рождения автора многочисленных опер и симфоний.

Скульпторы из разных стран мира представляют свои идеи памятника Чайковскому, в общей сложности на экспозиции представлено около ста работ. Среди них встречаются как классические варианты, так и примеры современного искусства. Итоги конкурса подведут в апреле 2020 года, выбранный памятник установят, предположительно, на улице Декабристов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отделении партии КПРФ в честь 140-летия Сталина появился памятник вождю. Коммунисты хотят позже разместить его на территории города.