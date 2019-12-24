В Петербурге массово эвакуируют школы

Сегодня, 24 декабря, в Петербурге началась массовая эвакуация школ. В Петербурге эвакуировали ряд местных школ из-за сообщений о минировании.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, персонал и ученики были выведены на улицу из школ №№98, 384, 405, 553.

После очередных сообщении о минировании детей и сотрудников вывели на улицу.

Кроме того, сегодня утром были эвакуированы следующие районные суды: Дзержинский, Василеостровский, Сестрорецкий, Петродворцовый, Петроградский, Колпинский, Куйбышевский, Приморский и Зеленогорский. Часть из них уже вернулись к работе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге 20 декабря проводится повторная эвакуация Петроградского районного суда. Не так давно он вернулся к работе после первой эвакуации.