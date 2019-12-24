Вред от жирной и сладкой пищи можно снизить с помощью кофеина

В чашке чая матча содержится примерно в два раза меньше кофеина, чем в порции эспрессо. Фото: pixabay.com

В чашке чая матча содержится примерно в два раза меньше кофеина, чем в порции эспрессо. Фото: pixabay.com

Исследователи из института штата Иллинойс пришли к выводу, что кофеин помогает нейтрализовать негативные последствия употребления жирной пищи.

Подобный эффект возможен благодаря способности кофеина снижать уровень липидов в жировых клетках, а также выработке триглицеридов — в совокупности эти факторы приводят к снижению веса. Статья об этом появилась в научном издании Functional Foods.

Результаты эксперимента показали, что кофеин, вне зависимости от его источника — чай матча, экстракт кофе или синтетический кофеин, — на 20-40% уменьшает накопление липидов в жировых клетках. Грызуны-участники эксперимента, употреблявшие кофеин, к концу исследования «набрали» на 16% меньше веса, чем их собратья из другой контрольной группы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что газировку, производимую для России, могут начать делать менее сладкой.