Набережную Мойки отремонитруют в районе Матвеева моста

Набережную Мойки отремонитруют в районе Матвеева моста
Протяженность ремонтируемого участка составит 456 метров. Фото: Google View

Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию и выдала разрешение на проведение ремонтных работ левого берега Мойки ниже Матвеева моста, возле Новой Голландии.

Капитальный ремонт предусматривает пересадку 34 лип, которые растут на набережной. После завершения работ на их старых местах высадят новые деревья в количестве сорока штук. После проведения обследования этого участка набережной выяснилось, что он нуждается в укреплении основания, а также новой железобетонной подпорки.

Помимо работ по укреплению, капитально отремонтируют гранитную облицовку набережной. Средства на это выделят из бюджета Санкт-Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что капитальный ремонт Лиговского и Гореловского путепроводов рассчитывают завершить до конца 2020 года. Город уже заключил контракт с новым подрядчиком.

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