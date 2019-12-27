СКА сыграет с «Сибирью» на выезде

СКА сегодня сыграет с «Сибирью» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч пройдет в Новосибирске. Игра начнется в 15:30 мск.

Армейцы с берегов Невы занимают второе место в Западной конференции, имея в своем активе 58 очков. «Сибирь» занимает седьмую строчку на «Востоке» с 45 очками.

СКА выиграл 14 из 15 последних матчей. Напомним, 25 декабря СКА на выезде обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.Матч закончился со счетом 6:2 в пользу гостей. Встреча прошла в Нур-Султане. Защитник СКА Артем Зуб оформил хет-трик в этом матче.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что СКА заключил новый контракт с вратарем клуба Александром Самоновым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года.