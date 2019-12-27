Исчезновение «Тихого хода» обеспокоило жителей Васильевского острова

"Жалко не засняли, как он уходил!", - прокомментировала снимок участница группы. Фото: www.facebook.com/groups/StrelkaGavan

"Жалко не засняли, как он уходил!", - прокомментировала снимок участница группы. Фото: www.facebook.com/groups/StrelkaGavan

Жители Северной столицы взволнованы пропажей плавучего дока «Тихой ход», который давно стал привычной частью вида, открывающегося с набережной Лейтенанта Шмидта.

Об исчезновении плавсредств в пятницу, 27 декабря, рассказали очевидцы в сообществе «От Стрелки до Гавани», объединяющем жителей Василеостровского района Петербурга в Facebook. «Куда-то ушел «Тихий ход» и любимые белые башенные краны. Надеюсь, это временно», — рассказала пользовательница Сети.

По информации «Фонтанки», «Адмиралтейские верфи» переместили корабль и док на глубоководную набережную из-за спуска подводной лодки, поэтому беспокоиться не о чем: в ближайшее время все вернется на свои места.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ледокол «Виктор Черномырдин» вновь не стали передавать «Росморпорту». Более того, в 2019 году этого уже точно не произойдет.