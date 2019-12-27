Минимальная зарплата в Петербурге в 2020 году составит 19 тысяч рублей

Размер МРОТ утвержден Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2020 год. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Размер МРОТ утвержден Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2020 год. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Санкт-Петербурге в следующем году составит 19 тысяч рублей.

Соответствующе соглашение в пятницу, 27 декабря, подписали сегодня в правительстве Северной столицы. МРОТ, установленный в Петербурге, на 33% превышает прожиточный минимум, установленный в России, который составляет 12,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Минимальная зарплата петербуржцев не только значительно превышает прожиточный минимум, но и в целом выше средних показателей по стране. По словам губернатора Александр Беглова, подписанные документы — «гарантия социальной стабильности в городе».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о планах по завершению ремонта чердачных помещений в Петербурге, которыми поделился Беглов. Ожидается, что программа будет выполнена в течение 2020 года.