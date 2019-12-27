Минфин США объяснил, куда пропали 1,5 трлн долларов

Этой суммы не могут досчитаться мировые центробанки.

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря. Вопрос о пропаже денег обсуждался в эфире Fox News. Ведущий спросил у министра финансов США Стивена Мнучини, куда делись 1,5 триллиона долларов из центробанков по всему миру. Непонятно, откуда эта информация у журналиста, но чиновник ответил на его вопрос. Мнучини заверил, что деньги «в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках».

Он также подчеркнул, что почти все хотят владеть долларами – это валюту министр назвал резервной во всем мире. Дело в том, что хранить свои сбережения и иметь активы в Штатах очень безопасно, объяснил Мнучини.

Министр считает, что популярность долларов будет только расти.

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