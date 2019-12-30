В Петербурге построят транспортно-логистический комплекс за 2 млрд

Строительство должно завершиться в 2022 году. Фото: pixabay.com

Строительство должно завершиться в 2022 году. Фото: pixabay.com

В Красносельском районе Северной столицы появится новый транспортно-логистический комплекс. В его строительство вложат два миллиарда рублей.

Возведением комплекса займется компания «Адмирал». Планируется, что уже в 2022 году транспортно-логистический центр будет готов к эксплуатации. В его создание готовы инвестировать 2 млрд рублей. Новый комплекс будет располагаться на Волхонском шоссе.

Помимо прочего, на территории комплекса будет подготовлено более 60 тысяч квадратных метров складских помещений. Таким образом, в центре могут принимать разнообразные грузы, в том числе, из порта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость квартир в новостройках в Ленинградской области выросла до 75 тысяч рублей за квадратный метр. «Эскроу-счета», как выяснилось, не повлияли на ценообразование.