Ярмарка на Манежной стала «кошмаром» для жителей окрестных домов

Жители домов неподалеку от Манежной площади, где проходит рождественская ярмарка, жалуются, что слушать Jingle Bells круглые сутки — невыносимо.

Некоторые горожане не оценили идею перенести праздничные гуляния с прошлого месторасположения — на площади возле ТЮЗа, — на историческую точку, к Манежной площади. Постоянная музыка и шум не способствуют появлению новогоднего настроения у жильцов окрестных домов.

Инициативные петербуржцы, устав соседствовать с непрекращающимся весельем, вывесили на фасаде одного из домов яркий плакат. Надпись на нем гласит: «У вас праздник? У нас кошмар!». Повлияет ли недовольство местных жителей на регламент проведения ярмарки, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Германии на ярмарке енот перебрал с алкоголем. Бедное животное увлеклось одноразовыми стаканчиками с остатками глинтвейна.