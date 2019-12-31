«Целомудренная»: Охлобыстин оценил участие Асмус в эротической сцене

&#171;Целомудренная&#187;: Охлобыстин оценил участие Асмус в эротической сцене
Иван Охлобыстин. Фото: instagram.com/psykero1477

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал съемки актрисы Кристины Асмус в эротической сцене фильма «Текст», отметив, что всегда будет ее поддерживать.

Актер рассказал, что не видел «Текст» и не будет смотреть, чтобы «не разочаровываться».

В ходе интервью на шоу «Морозова ХЗ» он подчеркнул, что Асмус входит в его «ближний круг общения», в связи с чем он будет стоять на ее стороне при любых обстоятельствах. Охлобыстин назвал молодую актрису «дурочкой», предположив, что она принимала участие в том, «чего не понимала».

Он добавил, что хорошо знает актрису по сериалу «Интерны». Вместе с тем Охлобыстин назвал Асмус «трудолюбивой и целомудренной девочкой», отметив, что в ней «нет гнили».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какие места в Северной столице больше всего любит Иван Охлобыстин.

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