В России планируют ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России планируют ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Законопроект разрабатывается Минздравом совместно с профессиональным сообществом. Фото: pixabay.com

О планах российского правительства разработать презумпцию согласия на посмертное донорство рассказал глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Об этом стало известно в понедельник, 30 декабря, В таком случае, поясняет Морозов, после смерти человек автоматически становится донором органов, если только официально не подпишет отказ от этой процедуры. Правом отказаться от посмертного донорства обладают также родственники умершего, но только в течение трех часов после зафиксированной смерти мозга.

Законопроект в отношении посмертного донорства уже готов, сейчас предложение выносят на обсуждение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Санкт-Петербурге, в МНТК «Микрохирургия глаза», медики в течение шести месяцев провели сто успешных операций по пересадке роговицы.

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