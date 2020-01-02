На Сиреневом Бульваре МЧС тушили квартиру

На Сиреневом Бульваре МЧС тушили квартиру
Пламя потушили. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге на Сиреневом Бульваре, 25/1 в многоквартирном доме произошло возгорание. 15 сотрудников МЧС занимались тушением пожара. Все произошло 2 января.

«Бросайте уже курить! Прямо не праздники, а стихия какая-то», — сообщили люди в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

О самом пожаре сообщили очевидцы в Сети. Они рассказали, что все случилось в 10:12. В одной из комнат загорелась обстановка площадью в 5 кв. метра.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Все произошло вечером, 1 января. По данным ОГИБДД, около 17:30 таксист за рулем Skoda наехал на 16-летнего пешехода.

возгорание пожар спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жительница Петербурга погибла при пожаре в коммуналке на Большом проспекте
На Сиреневом Бульваре МЧС тушили квартиру
На Товарищеском ограбили водителя иномарки и его сестру
Аварийщики заменили 8 метров трубопровода после прорыва на Генерала Симоняка
Стали известны персоны 2019 года
На Новый год в центре Петербурга собрались 2 млн человек
Житель Бурятии задушил знакомого из Иркутска в Петербурге
Пьяный отец зарезал своего сына в новогоднюю ночь на Композиторов