На Сиреневом Бульваре МЧС тушили квартиру

В Санкт-Петербурге на Сиреневом Бульваре, 25/1 в многоквартирном доме произошло возгорание. 15 сотрудников МЧС занимались тушением пожара. Все произошло 2 января.

«Бросайте уже курить! Прямо не праздники, а стихия какая-то», — сообщили люди в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

О самом пожаре сообщили очевидцы в Сети. Они рассказали, что все случилось в 10:12. В одной из комнат загорелась обстановка площадью в 5 кв. метра.