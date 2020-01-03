Богатеющие компании Петербурга дают «мрачные» прогнозы

Богатеющие компании Петербурга дают &#171;мрачные&#187; прогнозы
Аналитики выяснили, что особенно прогнозы касаются промышленников. Фото: pixabay

В Северной столице большая часть компаний ждут ухудшения экономических условий. В исследовании приняли участие сотрудники более 70 предприятий.

Две трети из общего числа опрошенных дали неутешительные прогнозы на будущее. Однако руководители этих компаний в последние несколько месяцев увеличили свою прибыль, а также указали на рост выручки.

Аналитики СПбГЭУ пришли к выводу, сообщает РБК, что бизнес в курсе надвигающегося кризиса. На этом фоне предприниматели задействуют превентивные меры защиты и стараются повысить доходы, пока есть такая возможность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургский бизнесмен купил муляж черной икры. Такой товар обошелся ему 234 тыс. рублей.

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