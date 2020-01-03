«Новогодний тариф» обошелся белорусскому таксисту в три зуба и сломанную челюсть

Житель Северной столицы избил таксиста в Гродно за «новогодний тариф»: тот не рассчитывал на поездку за повышенную стоимость.

Инцидент произошел в городе Гродно под Новый год. Петербуржец решил отпраздновать в родной Белоруссии, однако его, вероятно, встретили не так радушно, как тот ожидал. Когда таксист предупредил пассажира, что стоимость поездки будет «по новогоднему тарифу», мужчина не выдержал.

Он сломал водителю челюсть и выбил три зуба, теперь пострадавшему предстоит дорогостоящее лечение и длительная реабилитация, сообщает портал Newgrodno.by. Затеявшего драку петербуржца передали правоохранительным органам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге таксист не стал возвращать пассажиру утерянные смартфон и кошелек. Вместо этого он поживился еще и деньгами с банковских карт, украв более полумиллиона рублей.