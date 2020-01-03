МЧС предупреждает жителей Ленобласти о непогоде

МЧС предупреждает жителей Ленобласти о непогоде
Ожидается сильный ветер. Фото: pixabay

В Ленинградской области в ближайшие три ожидается плохая погода. Жителей предупреждают о шквалистом ветре, а также снегопадах.

В Главное управление МЧС России Ленобласти сообщают, что в Ленобласти ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Также в МЧС сообщают о том, что на дорогах образуется гололедица, из-за чего увеличивается риск возникновения аварий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о впечатляюще длинных очередях, выстроившихся на вход в Русский музей и Зимний дворец в пятницу, 3 января. Несмотря на то, что 3 января главные музеи города работают в штатном режиме, а значит, вход платный, горожане и гости Северной столицы в массовом порядке стремятся приобщиться к прекрасно

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