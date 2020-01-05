Петербуржец неудачно поиграл в бильярд в Купчино, оставшись со сломанным носом

Посетители одной из бильярдных во Фрунзенском районе Северной столицы решили поиграть в «снежки», используя в качестве «снарядов» бильярдные шары.

Инцидент произошел в пятницу, в ночь с 3 на 4 января. В отделение реанимации доставили 31-летнего жителя Санкт-Петербурга, участника «игры» в заведении Bulldog на Купчинской улице. У пострадавшего диагностировали ушиб мозга, сломанный нос множественные гематомы, пишет «Фонтанка». Кроме того, пациент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже выяснилось, что конфликтная ситуация развернулась около половины второго ночи. Двое посетителей бильярдной начали метать друг в друга бильярдные шары. Нарушители испортили кий, сукно и нанесли мелкие повреждения интерьеру заведения. Чтобы утихомирить хулиганов, пришлось вызывать полицию.

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