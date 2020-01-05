Во Владивостоке 30 автомобилей ушли под лед

Глубина акватории в месте запрещенной парковки составляет два метра, что, однако, не умаляет опасности как для водителей, так и для авто. Фото: pixabay.com

Глубина акватории в месте запрещенной парковки составляет два метра, что, однако, не умаляет опасности как для водителей, так и для авто. Фото: pixabay.com

В бухте Воевода на острове Русский во Владивостоке тридцать автомобилей частично провалились под лед.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 января. Обошлось без пострадавших, передает РИА Новости, ссылаясь на представителя управления МЧС России по Приморскому краю. Часть машин ушла под лед почти полностью, по крышу, некоторые — наполовину, по капот, у других лишь провалились колеса.

Водители автомобилей в менее плачевной ситуации смогли выбраться, серьезно застрявшие ожидали помощи спасателей, прибывших на место происшествия с тросами. По мнению сотрудника ведомства, в случившемся виноваты автомобилисты, нарушающие запрет выезда на лед.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что канадский лайнер, взлетая, лишился шасси, из-за чего пилотам пришлось прибегнуть к экстренной посадке. Все завершилось благополучно.