Первая новогодняя марка была выпущена 60 лет назад

Первая новогодняя марка была выпущена 60 лет назад
Новогодняя марка 1963 года. Фото: Wikipedia

Первая советская новогодняя марка была выпущена в 1960 году, в честь 90-летнего юбилея Владимира Ильича Ленина.

Спустя два года, с 1962, традиция новогодних марок с вождем советской революции укрепилась, их стали выпускать ежегодно. На картинке изображен Ленин, держащий на руках маленькую девочку. На заднем фоне — украшенная новогодняя ёлка.

Об этом газете «Выборг он-лайн» рассказал филателист Николай Есин. Отметим, что первая марка «С новым годом!» была исполнена по рисунку миниатюриста Абрама Шмидштейна. На марках, выпущенных в обращение в 1962 году, был указан 1963 год, что повысило их популярность не только среди филателистов, но и обычных граждан, отправляющих новогодние послания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лидером новогодних телевизорных рейтингов стал «Первый канал».

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