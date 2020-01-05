Ученые заявили, что запах изо рта говорит о серьезных проблемах со здоровьем

Они советуют обратиться к врачу, если возник неприятный запах изо рта.

Исследование провели ряд ученых, их результаты опубликовали в ACS Chemical Neuroscience. Плохой запах изо рта может возникать при трех заболеваниях.

Во-первых, рассеянный склероз – аутоиммунное заболевание, во время которого организм атакует центральную нервную систему. Во-вторых, запах изо рта может говорить о нарушении работы печени или ее отказ. В таком случае собеседники могут учуять запах рыбы. Также ученые отмечают, что вредные и пахучие вещества скапливаются в моче.

В-третьих, аммиачный запах свидетельствует о почечной недостаточности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали, какой напиток поможет снизить давление. Доктор поставила эксперимент на лабораторных крысах и выяснила, что разбавленный брусничный сок значительно понижал повышенное давление, а концентрированный сок положительно сказывался на работе сосудов.