Народный артист России Геннадий Пискунов скончался в клинике

Артист погиб в одной из столичных клиник.Фото: Baltphoto

Артист погиб в одной из столичных клиник.Фото: Baltphoto

На 74-м году жизни погиб народный артист России Геннадий Пискунов. Это произошло в столичной клинике.

Геннадий Пискунов выступал на сцене театра Сац, а также в стенах Московского театра оперетты, Тамбовского государственного драматического театра и Саратовского оперного театра. Также народный артист принимал участие в съемках фильма «Царевна-лягушка». Артист посещал телепередачи, а также появлялся на радио.

В Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац сообщили, что дату и место прощания и похорон с народным артистом озвучат позднее. Об этом сообщили ТАСС.