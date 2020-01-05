Народный артист России Геннадий Пискунов скончался в клинике

На 74-м году жизни погиб народный артист России Геннадий Пискунов. Это произошло в столичной клинике.
Геннадий Пискунов выступал на сцене театра Сац, а также в стенах Московского театра оперетты, Тамбовского государственного драматического театра и Саратовского оперного театра. Также народный артист принимал участие в съемках фильма «Царевна-лягушка». Артист посещал телепередачи, а также появлялся на радио.
В Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац сообщили, что дату и место прощания и похорон с народным артистом озвучат позднее. Об этом сообщили ТАСС.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Александр Цыпкин призвал исполнить последнюю просьбу петербургского хирурга-онколога, который погиб от рака 5 января. Писатель опубликовал в Сети текст прощального письма Павленко.