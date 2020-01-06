Елизавета Боярская в бикини сфотографировалась с мужем на курорте

Актриса Елизавета Боярская поделилась кадрами с берега океана. Звезда сделала селфи с мужем Максимом Матвеевым на фоне заката.

Новогодние праздники супруги с детьми проводят вдалеке от морозной Москвы. На фотографии, опубликованной в Instagram, видно, что пара снялась сразу после купания. Елизавет сдержанно улыбается, супруг ее обнимает.

«Океан, солнце, муж, дети. Новый год», — написала актриса под одной из фотографий.

Супруги выглядят счастливыми. Совместный снимок Боярская подписывать не стала, она лишь поставила несколько «курортных» эмодзи.

В комментариях поклонники с восхищением отреагировали на редкий кадр. Пользователи также отметили, что с годами Елизавета и Максим становятся всё более похожими друг на друга.

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