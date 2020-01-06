Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке в связи с убийством Сулеймани

Сергей Шойгу провел телефонный разговор с Мохаммадом Багери, возглавляющим генштаб вооруженных сил Ирана, обсудив с ним ситуацию, сложившуюся после убийства американцами генерала Сулеймани.

Военачальники обговорили возможности недопущения ужесточения конфликта в связи с убийством Сулеймани и обострения обстановки в Сирии и Ближневосточном регионе в целом, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Разговор военачальников состоялся в понедельник, 6 января. Об итогах беседы в ведомстве не рассказали. Отметим, что генерала Сулеймани убили ракетным ударом по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде, 3 января.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об информации Washington Post. Британское издание узнало, что государственный секретарь Америки Майк Помпео еще несколько месяцев назад призывал Трампа ликвидировать Сулеймани.