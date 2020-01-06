Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке в связи с убийством Сулеймани

Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке в связи с убийством Сулеймани
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото:

Сергей Шойгу провел телефонный разговор с Мохаммадом Багери, возглавляющим генштаб вооруженных сил Ирана, обсудив с ним ситуацию, сложившуюся после убийства американцами генерала Сулеймани.

Военачальники обговорили возможности недопущения ужесточения конфликта в связи с убийством Сулеймани и обострения обстановки в Сирии и Ближневосточном регионе в целом, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Разговор военачальников состоялся в понедельник, 6 января. Об итогах беседы в ведомстве не рассказали. Отметим, что генерала Сулеймани убили ракетным ударом по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде, 3 января.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об информации Washington Post. Британское издание узнало, что государственный секретарь Америки Майк Помпео еще несколько месяцев назад призывал Трампа ликвидировать Сулеймани.

Ближний Восток генерал сулеймани иран политика россия убийство шойгу
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов обсудил с жителями Полюстрово развитие микрорайона
Жириновский раздавал деньги на Красной площади
Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке в связи с ...
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за «Джокера»
Эксперты объяснили, почему заваривать чай стоит только кипятком
В утреннем пожаре в Ломоносове погиб мужчина
Сбербанк предупредил россиян о возрастающей активности мошенников
В Россельхознадзоре рассказали об экзотических животных, прибывших в ...