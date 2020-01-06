В Ульяновске маленький ребёнок погиб, играя в прятки

Трёхлетний ребенок забрался в кровать-трансформер во время игры в прятки. Каким образом погиб малыш, неизвестно, однако вскоре мальчика обнаружили мертвым.

Трагический случай произошел в воскресенье, 5 января, в одной из квартир на улице Отрадной в Ульяновске. Как сообщают местные правоохранительные органы, семья погибшего ребенка была благополучной. Он играл в прятки вместе с родителями, которые позже и нашли бездыханное тело малыша.

На данный момент прокуратура проводит проверку, выясняя обстоятельства произошедшего, пишет РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге двое школьников провалились под лед на Дудергофском канале в районе проспекта Героев. Первую помощь мальчикам оказали прохожие, вытащив их на сушу до приезда спасателей. Почему дети оказались на льду и гуляли без присмотра, неизвестно.